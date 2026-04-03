Еще одна страна закрыла небо для военных самолетов США — подробности

Австрия запретила самолетам ВВС США пролет в своем воздушном пространстве / © Министерство обороны США

Реклама

Австрия официально заявила, что не будет участвовать в военной операции США на Ближнем Востоке. Страна запретила американским военным самолетам, вовлеченным в конфликт с Ираном, использовать свое воздушное пространство.

Об этом пишет Politico.

Критика «политики хаоса» Трампа

Вице-канцлер Анди Баблер остро осудил удары США и Израиля по территории Ирана. Он подчеркнул, что австрийцы не хотят иметь ничего общего с «политикой хаоса Трампа и его войной», угрожающей миру новым энергетическим кризисом.

Реклама

В Министерстве обороны Австрии подтвердили, что получили несколько запросов от Вашингтона на пролет военной авиации, но все они были отклонены с самого начала. Официальная Вена ссылается на закон о «постоянном нейтралитете», принятый еще в 1955 году.

Закон о нейтралитете и европейский демарш

Согласно австрийскому законодательству, иностранные военные полеты возможны только при предварительном декларировании цели. Если миссия связана с активным вооруженным конфликтом, разрешение автоматически аннулируется.

Австрия стала уже третьей страной ЕС, которая открыто выступила против американской кампании «Эпическая ярость». Ранее аналогичные меры приняла Испания, закрыв свои базы и небо, а также Италия, запретившая посадку самолетов США на базе Сигонелла на Сицилии.

Большинство австрийцев поддерживают такой шаг правительства. Политики в Вене предупреждают, что война в Иране вредит не только мировому спокойствию, но и экономическим интересам Европы, уже испытывающей последствия нефтяного шока.

Реклама

Война в Иране обращается против Трампа — последние новости

Военная операция США против Ирана спровоцировала внутриполитический кризис в Штатах. Белый дом ищет возможность как можно быстрее завершить кампанию из-за падения поддержки среди избирателей и неожиданного масштаба иранского ответа. Советники Трампа опасаются, что затяжной конфликт помешает республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Недавняя громкая речь Трампа расколола американский политикум. Пока сторонники президента восхваляют его лидерство, демократы и даже некоторые однопартийцы критикуют отсутствие четкого плана выхода из войны. Критики отмечают, что операция «Эпическая ярость» только увеличивает государственный долг и стоимость жизни для обычных американцев.