Еще одна страна закрывает границу для авто с российскими номерами

Еврокомиссия опубликовала обновленные рекомендации по промежуточному ввозу, в частности, транспортных средств с российской регистрацией.

В ответ на войну, которую Россия ведет против Украины, Норвегия вводит дальнейшее усиление ограничительных мер против России.

Об этом сообщает МИД Норвегии.

Отмечается, что запрет на ввоз, среди прочего, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью или меньшими местами.

Изменения вступят в силу в полночь в ночь на вторник, 3 октября.

"Норвегия выступает вместе с союзниками и единомышленниками в реакции на жестокую захватническую войну, которую Россия ведет против Украины. Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы как можно больше предотвратили поступление, необходимое российскому государству для финансирования войны, – говорит министр иностранных дел Анникен Хейтфельд.

8 и 12 сентября Еврокомиссия опубликовала обновленные рекомендации по промежуточному ввозу, в частности, транспортных средств с российской регистрацией.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша выполнили директиву Европейской комиссии о том, чтобы больше не пропускать автомобили с российской регистрацией через границу с ЕС, за некоторыми исключениями.

Добавим, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о новых санкциях для РФ из-за организации оккупантами псевдовыборов на захваченных территориях Украины.

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