Еще одна страна заявила о готовности отправить миротворцев в Украину

Миротворцы. Иллюстративное изображение

Турция заявила о готовности включить своих военных в состав международных сил, которые будут находиться в Украине для гарантий безопасности после окончания войны с Россией.

Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление турецкого Министерства обороны.

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что отправка миротворцев возможна только после того, как будет установлен режим прекращения огня.

«После этого следует определить рамки миссии, четко прописать ее мандат и решить, какой вклад сделает каждая страна. Турецкие вооруженные силы готовы поддержать любую инициативу, которая принесет безопасность и стабильность нашему региону», — отметили в министерстве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в миротворческий контингент могут войти французские, британские и турецкие военнослужащие. Все три страны входят в НАТО.

Около недели назад Лондон подтвердил свое намерение участвовать в миссии. Глава британского Минобороны Джон Хили отметил, что развертывание войск произойдет, как только будет достигнут мир. По его словам, после серии визитов в Украину в течение лета было определено, какие военные части туда отправить и где будет располагаться штаб группировки.

Великобритания и Франция возглавляют усилия так называемой «коалиции желающих» — 30 стран, которые выразили готовность обеспечивать безопасность Украины после прекращения войны с Россией.

В конце ноября Макрон сообщил, что миротворцев разместят в стратегических точках, включая Киев и Одессу, но на передовую не будут отправлять. Он также отметил, что авиационные силы коалиции будут базироваться на территории соседних государств.

Напомним, недавно начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл заявил о готовности развернуть сухопутные силы в Украине в рамках гарантий безопасности уже в 2026 году.