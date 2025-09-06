Еще одна страна заявила о намерениях создать ядерное оружие

Ядерное оружие

В Бразилии заявили о том, что этой стране может понадобиться ядерное оружие из-за обострившейся международной обстановки.

Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Александри Сильвейра, которого цитирует Folha de S. Paulo.

По его словам, бразильским властям, вероятно, придется пересмотреть политику в сфере ядерных технологий.

Министр отметил, что конституция страны позволяет применять ядерные технологии исключительно в мирных целях — для энергетики и медицины, но подчеркнул, что «если ситуация в мире продолжит развиваться так, как сейчас», эти ограничения надо будет снять.

«Мы наблюдаем очень серьезные международные потрясения в мире, особенно в последнее время. Бразилия — гигантская страна, которая имеет 11% мировых запасов пресной воды, с тропическим климатом, плодородной почвой и огромными минеральными богатствами… В будущем нам также понадобятся ядерные технологии для национальной обороны», — заявил Александри Сильвейра.

Бразильский министр добавил, что считает такой сценарий неизбежным в долгосрочной перспективе.

«Мир, бесспорно, движется к печальной, но верной необходимости развивать оборонительные инструменты», — констатировал он.

По его словам, Бразилия имеет все условия для этого: технологии полного ядерного топливного цикла и один из крупнейших в мире запасов урана.

«Мы должны заранее переосмыслить, как использовать этот потенциал, включая оборонные цели», — подытожил Сильвейра.

Во времена военной диктатуры в 1964-1985 годах Бразилия тайно разрабатывала ядерное оружие. Эта программа действовала параллельно с гражданской по мирному использованию атома.

Страна отказалась от этой ядерной программы в 1990 году в рамках перехода к демократической системе и международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Как сообщал Reuters, ранее о создании собственного ядерного оружия задумались власти Японии. После того, как страна пережила атомную бомбардировку в конце Второй мировой войны, этот вопрос был табуирован. Но сейчас Япония оказалась в окружении трех ядерных держав — России, Китая и Северной Кореи.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран не пытался создать ядерное оружие. Рафаэль Гросси отметил, что беспокойство вызвал тот факт, что Иран является единственной страной в мире, которая обогащает уран до 60%.

Напомним, наряду с масштабным наращиванием обычной военной мощи Китай начал быстрое увеличение количества и возможностей своих ядерных сил.