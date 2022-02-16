Еще одна топовая сотрудница CNN подала в отставку на фоне скандала: что произошло

Еще одна топовая сотрудница CNN подала в отставку на фоне скандала: что произошло

Голласт обвинили в нарушении стандартов и практики новостей CNN.

Топовая сотрудница CNN Worldwide Эллисон Голласт, из-за романа с которой две недели назад уволился президент телерадиокомпании Джефф Цукер, ушла в отставку.

Об этом во вторник, 15 января, сообщается на сайте CNN.

Отмечается, что руководство компании обвинило исполнительного вице-президента и директора по маркетингу CNN в нарушении стандартов.

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Это произошло на фоне завершения расследования деятельности экс-ведущего шоу "Cuomo Prime Time" Криса Куомо, уволенного из CNN в декабре прошлого года за помощь своему брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в домогательстве.

"Основываясь на опросах более 40 человек и проверке более 100 тысяч текстовых сообщений и электронных писем, расследование выявило нарушения политики компании, в частности стандартов и практики новостей CNN, со стороны Джеффа Цукера, Эллисон Голласт и Криса Куомо", — заявил гендиректор WarnerMedia, материнской компании CNN, Джейсон Килар.

Напомним, что в ходе расследования деятельности Куомо следователи опросили десятки сотрудников CNN и раскрыли отношения между президентом компании Джеффом Цукером и его коллегой Эллисон Голластом.

После этого Цукер подал в отставку, признав, что "должен был раскрыть роман, как только он начался, однако решил не делать этого".

Впоследствии Голласт отреагировала на инцидент, сказав: "Мы с Джеффом были близкими друзьями и профессиональными партнерами более 20 лет. Недавно, во время COVID-пандемии, наши отношения изменились. Я сожалею, что мы не раскрыли это в нужное время".

Между тем Джейсон Килар отметил, что CNN имеет "высшие стандарты журналистской честности, и эти правила должны применяться ко всем одинаково".

"Учитывая информацию, предоставленную мне в ходе расследования, я твердо верю, что мы совершили правильные действия и приняли правильные решения", — высказался он.

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