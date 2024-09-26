Еще одна туристическая страна мира легализовала однополые браки: "Монументальный шаг"

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые союзы после того, как король Маха Вачиралонгкорн подписал исторический закон о равенстве браков.

Об этом сообщает France 24.

Активисты Таиланда добиваются права на однополые браки уже более десяти лет, и их пропаганда часто останавливается из-за политических потрясений. В настоящее время только две другие страны Азии признают однополые браки: Тайвань и Непал.

Маха Вачиралонгкорн дал королевское согласие на новый закон, принятый парламентом в июне, который вступит в силу через 120 дней — это означает, что первые свадьбы, как ожидается, состоятся в январе.

Активисты приветствовали "монументальный шаг", поскольку Таиланд стал лишь третьим местом в Азии, где однополые пары могут обручиться после Тайваня и Непала.

Закон о браке теперь использует гендерно-нейтральные термины вместо "мужей" и "жен", а также предоставляет однополым парам права на усыновление и наследование.

Официальное одобрение короля знаменует собой кульминацию многолетней кампании и прекращенные попытки принять законы о равноправном браке.

"Закон является монументальным шагом на пути к равным правам в Таиланде", — сказала агентству AFP Вааддао Чумапорн, защитница прав ЛГБТК.

Она планирует организовать массовую свадьбу для более чем тысячи пар ЛГБТК в Бангкоке 22 января, в первый день вступления в силу закона.

Таиланд давно имеет международную репутацию толерантности к сообществу ЛГБТК, и опросы общественного мнения, опубликованные в местных СМИ, показали преимущественную общественную поддержку равноправного брака. Однако большая часть королевства с буддийским большинством сохраняет традиционные и консервативные ценности, и представители ЛГБТК говорят, что они по-прежнему сталкиваются с барьерами и дискриминацией в повседневной жизни.

Более 30 стран мира легализовали браки для всех с тех пор, как Нидерланды стали первой страной, праздновавшей однополые союзы в 2001 году. Верховный суд Индии отложил решение по этому вопросу в парламент в прошлом году, а верховный суд Гонконга остановился в шаге от предоставления полных прав на брак.

Напомним, недавно в Греции впервые политик вступил в однополый брак. Празднование длилось почти неделю.

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