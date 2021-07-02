Еще одна вакцина от коронавируса оказались эффективной от опасного штамма "Дельта"

Еще одна вакцина от коронавируса оказались эффективной от опасного штамма "Дельта"

Эффективность вакцины J&J от наиболее заразных штаммов коронавируса достигает 85%.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса, созданная американской компанией Johnson & Johnson, продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с штаммом "Дельта", который впервые обнаружили в Индии и считается более заразным и быстро распространяется по миру.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте разработчика.

В компании говорят, что продолжительность иммунного ответа составляет не менее восьми месяцев. Ученые исследовали кровь 8 вакцинированных добровольцев в течение установленного периода и пришли к выводу, что антитела и клетки иммунной системы способны нейтрализовать вирус.

"Johnson & Johnson сообщила о данных, которые показали, что ее однокомпонентная вакцина против коронавируса производит сильный, длительную защиту от штамма" Дельта, который быстро распространяется ", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что данный препарат эффективен и в отношении других "широко распространенных штаммов SARS-CoV-2".

"В исследовании одноразовая вакцина Johnson & Johnson против COVID-19 была на 85% эффективна против тяжелых/критических заболеваний и продемонстрировала защиту от госпитализации и смерти. Вакцина была неизменно эффективной во всех регионах, исследованных в мире, включая Южную Африку и Бразилию, где в течение периода исследования была высокая распространенность новых вариантов коронавируса", — говорится в тексте.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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