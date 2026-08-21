Еще одна встреча Трампа и Си: будет ли Китай давить на Россию, наблюдая за ослаблением США

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Уже через месяц, 24 сентября, Дональд Трамп и Си Цзиньпин снова встретятся. Только в этот раз в Вашингтоне. Лидер КНР совершит встречный визит в США после того, как в мае американский президент приезжал в Пекин. К тому же это будет первый государственный визит Си в Соединенные Штаты с 2015 года. Уже сейчас в китайских СМИ можно увидеть отсутствие особых надежд на результативность этой встречи. Правда, возможно, это именно потому, что главное Китай уже получил.

В мае, подводя итоги провального визита Трампа в Пекин, ТСН.ua уже писал, что американский президент сделал подарок китайскому лидеру — публично подверг сомнению, что США защитят Тайвань военным путем. Обещанный острову пакет вооружений на $11 млрд, который администрация Трампа одобрила еще в декабре 2025 года, до сих пор не заработал. Другой на $14 млрд, инициированный Конгрессом (по данным Reuters, в значительной степени состоит из ракет-перехватчиков PAC-3 к Patriot и NASAMS), блокирует Белый дом.

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Трамп неоднократно говорил, что обещанное Тайваню оружие — хороший козырь в переговорах с Китаем. Но накануне визита Си в Вашингтон в конце сентября американская администрация сделала еще один подарок Пекину. Трамп сказал Пентагону существенно сократить совместные военные учения с Южной Кореей, сославшись на свои якобы очень хорошие отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Более того, США еще и передислоцировали свой единственный авианосец «Джордж Вашингтон» из Японии в Аравийское море. А в это же время Путин впервые посетил остров Итуруп, который является предметом территориального спора с Японией.

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Что уже должны понять Украина и европейские союзники о второй встрече Трампа и Си? Читайте в материале ТСН.ua.

«Дружба» с диктаторами: как Трамп предает союзников

Долгое время в международной политике было мнение, что военный выход США из Европы неизбежен именно из-за необходимости сдерживания Китая. Да и американцы на разных уровнях сигнализировали, что не потянут два «фронта». И для этого есть объективные причины.

К примеру, в недавней статье The Atlantic приводятся слова американского отставного контрадмирала Марка Монтгомери. 15 лет назад его команда в последний раз серьезно моделировала одновременную войну США против России и Китая. Результат был неутешительным. У США не было достаточных запасов вооружений и промышленных мощностей для длительной войны на двух театрах. С тех пор, по его мнению, ситуация не улучшилась.

Если не сказать, что ухудшилось. В отличие от США, у России есть опыт ведения войны нового поколения, которое активно перенимают Китай и Северная Корея. У этого опыта есть и Иран, войну против которого Америка не может ни выиграть, ни завершить уже полгода. Более того, и ТСН.ua об этом уже неоднократно писал, война на Ближнем Востоке продемонстрировала насколько быстро иссякли запасы вооружений на складах Пентагона.

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США использовали 65% перехватчиков к системам Patriot. К примеру, если еще к началу этого года на складах Пентагона было около 2330 ракет до «петриотов», то сейчас их осталось около 800. Соединенным Штатам понадобится больше года, чтобы выработать новые ракеты и пополнить запасы. Но это при условии, что не будет обострения войны на Ближнем Востоке и где-то в мире не разразится еще один конфликт. Однако даже Россия сейчас, находясь под санкциями, может производить около 2 тыс. крылатых и баллистических ракет. В то время как, к примеру, американская Raytheon производит 60 ракет Tomahawk в год.

Учитывая проблемы с вооружением и производством, США следует объединять усилия с союзниками. В то же время мы видим совершенно противоположное. В статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис отмечает, что Китай, Россия и Северная Корея приятно удивлены решением Трампа сократить совместные с Южной Кореей военные учения. Союзники США в регионе озадачены и все больше сомневаются в обязательствах и американских гарантиях безопасности. Наиболее проблематичным является углубление сотрудничества России и КНДР. Пхеньян предоставляет Москве боеприпасы и солдаты.

«Вместо этого Россия предоставляет Северной Корее современное военное оборудование и обучение, вероятно, сосредоточены на спутниковых и ядерных технологиях. С точки зрения Киева и Запада это дьявольское соглашение», — отмечает Джеймс Ставридис.

Гарантии безопасности не работают: чего ожидать от встреч Трампа и Си

В конце июля после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Маниле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что есть сферы, где у Вашингтона и Пекина есть большие разногласия. Главная проблема — это торговля. В прошлом году Трамп пытался развязать торговую войну против Китая, угрожая введением 145% пошлин. Пекин ответил ограничением на экспорт редкоземельных частей.

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ТСН.ua уже писал, что это был бы огромный удар не только по американской, но и по всем ОПК западных стран. КНР контролирует около 70% добычи и 90% переработки редкоземов. Они есть во всем, чем мы пользуемся каждый день: мобильные телефоны, компьютеры, автомобили и т.д. Однако сейчас, когда мир, по сути, вошел в новую гонку вооружений, редкоземы критически важны для ОПК любой страны. К примеру, один истребитель F-35 содержит более 400 кг редкоземельных элементов. Ракеты «Томагавк», которые Украина просила у США, подлодки, радиолокационные системы, умные бомбы, БПЛА — все это содержит редкоземы, без которых сегодня современная армия невозможна.

Именно поэтому продолжение торгового перемирия между США и Китаем эксперты называют наиболее реалистичной сферой, где Трамп и Си могут договориться на встрече 24 сентября в Вашингтоне.

Однако и в торговле не все столь однозначно. Недавно США по соображениям нацбезопасности запретили импорт китайских роботов, внесли в черный список два китайских университета и ввели санкции против китайских судоходных операторов, перевозящих иранскую нефть. Пекин ответил ограничениями в отношении семи американских фирм, усиливая контроль над экспортом дронов и их технологий в США.

Именно Иран может оказаться наиболее чувствительной темой переговоров Трампа и Си. Китай является основным покупателем иранской нефти. Еще в прошлом году США вводили санкции против Китая за поставку Ирана компонентам ракетного топлива. После визита Трампа в Пекин в мае этого года премьер Израиля Беньямин Нетаньяху прямо сказал, что КНР предоставила Ирану определенную поддержку и отдельные компоненты для производства ракет. Более того, Пекин имеет соглашение с Тегераном о продаже до 400 китайских ЗРК.

Также американские чиновники признавали, что Москва передавала Тегерану спутниковые разведданные для ударов по американским военным объектам и войскам в странах Персидского залива. Сейчас, по информации американских СМИ, Россия помогает Ирану восстановиться, используя Каспийское море для поставки Тегерана грузов военного назначения, в частности, боеприпасов, взрывчатки и компонентов к беспилотникам.

Поэтому администрация Трампа не может делать вид, что «возь зла» Китай-Россия-Иран-Северная Корея не существует, и что война России против Украины — это где-то далеко за океаном и вообще проблема Европы. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Пхеньян борются за «новый и праведный мировой порядок». Китаю выгодно наблюдать за ослаблением Соединенных Штатов, которые не могут ни завершить войну против Ирана, ни продать Украине вооружение, в частности, перехватчики к системам ПВО.

Именно поэтому Пекин, будучи главным спасительным кругом российской экономики и оборонки, пока не заинтересован в давлении на Россию по поводу по крайней мере приостановки войны против Украины. Однако это не означает, что рычагов давления на Китай вообще нет. Огромное торговое влияние на Пекин имеет Европейский Союз, который он пока не использует.

Дата публикации 23:59, 14.05.26 Количество просмотров 1968 На встрече Трампа и Си Цзиньпина вспыхнула драка

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