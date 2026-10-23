Еще одну страну охватили массовые протесты: что там происходит и требуют митингующие

Протесты в Сербии / © Associated Press

Реклама

В Белграде, Сербия, около 150 тысяч сторонников студенческого оппозиционного движения вышли на митинг в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в воскресенье.

Об этом сообщает Guardian.

Реклама

Участники акции прошли по центральным улицам сербской столицы и собрались на площади Славия, где ранее уже происходили большие протесты. Они скандировали лозунги, свистели и держали флаги с надписью «Студенты побеждают».

Реклама

Протесты в Сербии / © Associated Press

Контекст: 25 октября в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы. Список правящей коалиции возглавляет Александр Вучич, в конце сентября покинувший пост президента страны, чтобы баллотироваться в премьер-министры.

Основным конкурентом действующей власти является «Студенческий список». Его возглавляет кардиолог из Нови-Сада Илья Срданович. Несмотря на название, в списке кандидатов от объединения нет ни одного студента — они выступают в роли коллективного организатора и контролера, который отбирал в список авторитетных экспертов — профессоров, врачей, юристов, деятелей культуры и ученых.

Представители «Студенческого списка» требуют отстранить Сербскую прогрессивную партию и Александра Вучича от власти, искоренить коррупцию путем создания специального полицейского подразделения, освободить из МВД всех участвовавших в незаконном подавлении протестов или связанных с организованной преступностью, а также провести реформу СМИ.

Протесты в других странах мира — что известно

После массовых протестов во Франции улицы нескольких крупных городов охватили погромы, поджог и стычки с полицией. В Париже, Марселе, Ницце, Нанте, Бордо, Лиможе, Лилле, Тулузе и Страсбурге было разграблено множество торговых точек — супермаркетов, аптек, бутиков, магазинов одежды, оптик, магазинов косметики и бытовой электроники.

Реклама

Франция в огне из-за протестов / © Associated Press

Сотни акций протеста против Дональда Трампа прошли в разных городах США. Участники движения No Kings выступили в защиту избирательных прав и призвали граждан досрочно голосовать на выборах в Конгресс.

В Индии проверка избирательных списков, во время которой было исключено около 130 млн имен, вызвала протесты по стране. Оппозиционные партии утверждают, что процедура несправедливо сыграла в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди — «Бхаратия джаната парти» (BJP).

Новости партнеров

Новости партнеров