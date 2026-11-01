Еще в одной стране Европы на выборах лидирует противница военной помощи Украине: где именно

Болгария / © Associated Press

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В Болгарии во втором туре президентских выборов лидирует действующая президент Илиана Йотова, которая выступает против военной помощи Украине и поддерживает сближение с Россией. По данным экзитполя, она опережает своего соперника Андрея Гюрова почти на 20 процентных пунктов.

Об этом сообщает BNT News со ссылкой на результаты опроса избирателей.

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Второй тур выборов прошел в воскресенье, 1 ноября. За должности президента и вице-президента соревновались две пары: 62-летняя Илиана Йотова и Кирилл Вилчев, а также 50-летний бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров и Георгий Кандев.

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По данным экзитпола «Мера» по состоянию на 20:00:

Илиана Йотова и Кирилл Вилчев – 58,2% голосов.

Андрей Гюров и Георгий Кандев – 38,6%.

Явка избирателей составила 27,2%. Приведенные результаты являются данными экзитпола, а не окончательными итогами голосования.

Какая позиция кандидатов в отношении Украины

Йотову поддерживает партия премьер-министра Румена Радева «Прогрессивная Болгария», выступающая за возобновление отношений с Россией и отмену санкций против нее.

Как отмечает Liga.net, во время предвыборной кампании Йотова выступала против предоставления Украине военной помощи, утверждая, что это может привести к эскалации войны.

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Она возглавила государство после того, как 19 января 2026 года Румен Радев объявил об отставке с поста президента. В апреле его партия победила на парламентских выборах, одержав 44,59% голосов.

Андрей Гюров поддерживает продолжение помощи Украине и углубление сотрудничества Болгарии с ЕС и НАТО.

Он исполнял обязанности премьер-министра с 19 февраля по 8 мая 2026 года. Именно при его управлении, 30 марта, Украина и Болгария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В Сербии также планируют ограничить поставки оружия Украине

Напомним, после победы «Студенческого списка» на парламентских выборах в Сербии представители политической силы заявили о намерении прекратить экспорт сербского оружия в зоны боевых действий, в частности из-за западных посредников, поставляющих его Украине.

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В то же время, победители выборов не планируют присоединяться к санкциям ЕС против России. Сербия остается зависимой от российских энергоносителей: «Газпром» поставляет стране около 2,2 млрд кубометров газа ежегодно по ценам ниже рыночных.

В «Студенческом списке» подчеркивают, что рассматривают отношения с Москвой, прежде всего, как экономическую зависимость, а не политический союз. Среди вызовов для будущего правительства — ситуация с нефтяной компанией NIS, управляющей единственным в стране НПЗ и зависящей от американских санкций и продажей российской доли.

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