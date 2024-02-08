Еще в одной стране мира работникам разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

Подобные законы уже действуют во Франции и Испании.
Австралия примет законы, которые дают работникам право безнаказанно игнорировать необоснованные звонки и сообщения от своих начальников в нерабочее время, а нарушающие это правило работодатели могут быть оштрафованы.
Об этом пишет Reuters.
Такое право является частью многих изменений в законах о трудовых отношениях, предложенных федеральным правительством в соответствии с парламентским законопроектом, который защитит права работников и поможет восстановить баланс между работой и личной жизнью.
Подобные законы, позволяющие выключать свои устройства, уже действуют во Франции, Испании и других странах Европейского Союза.
Большинство сенаторов заявили о поддержке этого закона, заявил в среду министр занятости Тони Берк. По его словам, это запрещает сотрудникам работать сверхурочно без оплаты, предоставляя им право отказаться от необоснованных контактов в нерабочее время.
"Мы просто говорим, что тот, кому не платят 24 часа в сутки, не должен подвергаться наказанию, если он не онлайн и не доступен 24 часа в сутки", – заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.
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Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент позже на этой неделе.
Законопроект также содержит другие положения, такие как более четкий путь от временной к постоянной работе и минимальные стандарты для временных работников и водителей грузовиков.
Впрочем, некоторые политики, группы работодателей и корпоративные лидеры предупредили, что право на отключение положений чрезмерно и подорвет движение к гибкому графику работы и повлияет на конкурентоспособность.
Со своей стороны, сторонники законопроекта отметили, что в среднем австралийцы ежегодно работают шесть недель без сверхурочной оплаты — это более $60,1 миллиарда невыплаченной заработной платы в экономике.
"Это время принадлежит вам, а не вашему боссу", — подчеркнул австралийский политик Адам Бандт.
Напомним, в Канаде протестировали четырехдневную рабочую неделю. Результаты эксперимента ошеломляют.
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