Эшелон БТРов на железной дороге и военные РФ возле магазина: наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси

На территории Белоруссии продолжает наблюдаться активность передвижения военной техники армий РФ и РБ.
На аэродромах Беларуси был замечен Ил-76 ВВС РБ, на железнодорожной станции — колонну белорусских БТР, на рассе - тентовый МАЗ ВС РБ, а возле одного из магазинов видели двух военных в российской военной форме.
Об этом свидетельствует мониторинг военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 6 августа, сообщает "Белорусский Гаюн".
В частности, в 07:30 на трассе Р31, Мозырь – пересечение трасс Р31 и Р37, двигался Урал ВС РБ.
В 09:00 на аэродроме "Мачулищи" зафиксировали взлет Ил-76 ВВС РБ, сел на посадку он в 12:30.
Также на железнодорожной станции "Смолевичи", Смолевичи (Минская область) – Борисов (Минская область), в 11:30 двигался эшелон ВС РБ: более 12 БТР. Этот же эшелон уже в 14:30 двигался по железной дороге в Борисове (Минская область), ул. Труда – ОАО "140 ремонтный завод".
"Состояние техники показывает, что она ехала на расконсервацию. Этот же эшелон был замечен 5 августа в Старых Дорогах (Минская область) (пункт №12)", – говорят наблюдатели.
Кроме того, днем в Осиповичах (Могилевская область) двигалась техника в гараже 51 абр. ВС РБ по ул. Юбилейной. Она была замечена 2 августа в Осиповичах (пункт №10). Среди техники минимум: РСЗО "Ураган" и ТЗМ к нему, РСЗО "Смерч" и ТЗМ к нему, РСЗО "Полонез" и пункт управления к нему.
В Мозыре возле магазина "Fix Price" в 14:00 были замечены двое военных в форме ВС РФ.
Также белорусский тентовый МАЗ видели в Иваново. Также стоял в Иваново УАЗ 469 ВС РБ. Кроме того, каждый день ездят единичные машины в сторону Мохро (Ивановский район) и обратно.
В 21:15 на трассе М5, пересечение трасс М8 и М5 – Гомель, двигались два трала на базе КамАЗ ВС РФ.
Напомним, в Беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы ПВО.
Читайте также:
- Вторжение белорусской армии в Украину минимальное, но там есть другая угроза – эксперт
- Враг обстреливает из артиллерии и ракетами села и города: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с РФ и Беларусью
- В Беларусь прилетел российский Ил-76, который, вероятно, подвез новую партию ракет – мониторинговая группа