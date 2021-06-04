Эскалация на киргизско-таджикской границе и угроза Huawei для США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Администрация президента США Джо Байдена поделится 80 миллионами доз вакцин от COVID-19 с другими странами, в частности с Украиной. Читать дальше ->
- Пограничная служба КР заявила, что Таджикистан наращивает войска на границе с Кыргызстаном. Читать дальше ->
- Семья задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича уверена, что сын давал "интервью" белорусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением. Читать дальше ->
- Американские граждане со 2 августа 2021 года не смогут инвестировать в почти шесть десятков китайских компаний, которые "подрывают безопасность или демократические ценности США" и их союзников. Читать дальше ->
- В американском штате Юта в четверг, 3 июня, двое сестер четырех и девяти лет втайне похитили автомобиль родителей и отправились в соседний штат, чтобы "искупаться в океане". Читать дальше ->