Эскалация России не согласуется с ее публичными призывами к мирным переговорам – МВФ

Воздушные атаки, особенно с помощью дронов, усилились в ноябре-декабре. Черноморские судоходные пути остаются открытыми, несмотря на недавние нападения на грузовые суда. Все это не согласуется с публичными призывами России к мирным переговорам.

Об этом идет речь в меморандуме МВФ с Украиной.

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Как отмечается, с третьей годовщиной российского вторжения гуманитарное влияние остается потрясающим. Имеющиеся данные свидетельствуют

6,75 миллиона беженцев находятся за пределами Украины;

почти 4 миллиона человек являются внутренне перемещенными;

почти 12 000 мирных жителей убиты и почти 26 000 ранены;

треть населения сталкивается с проблемой продовольственной безопасности.

Власти оперативно работают над решением вызовов, связанных с текущим процессом разрушительные атаки на критическую инфраструктуру. В то же время, энергетическая ситуация продолжает оставаться очень сложной, учитывая, что дефицит электроэнергии и отключение света зависят от масштаба дальнейших атак России и температурных показателей в зимний период.

Вопреки чрезвычайно сложным условиям, связанным с войной, экономика показала отличные результаты: устойчивость выросла на 4,2 процента в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2024 года, и, как ожидается, останется на уровне около 4% до конца года. В МВФ отмечают, что экономика может восстановиться быстрее, особенно при улучшении ситуации безопасности в более короткие сроки. При этом военные риски остаются очень высокими.

"Эскалация России в ноябре-декабре не согласовывается с публичными призывами к мирным переговорам и создает больше страданий для людей, больше убытков и потерь для бизнеса и дополнительный бюджет давление расходов и повышает потребности в финансировании", — подытожили в ведомстве.

В МВФ считают, что негативный сценарий предполагает более длительную и интенсивную войну, соответственно, и более длительный и интенсивный шок для экономики. В то время как по базовому сценарию ожидается, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.

Зеленский и глава МВФ / Фото: president.gov.ua

Ранее Международный валютный фонд обновил меморандум об экономической и финансовой политике в рамках пятого пересмотра кредитной программы. Следующий год будет сложнее, чем нынешний, с точки зрения получения финансирования.

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