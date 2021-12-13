Эскалация со стороны России: премьер Британии Джонсон провел телефонный разговор с Путиным

Путин обвинил Украину в использовании на Востоке тяжелого вооружения и ударных беспилотников.

Премьер Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Джонсон выразил обеспокоенность присутствием российских войск вблизи границ с Украиной.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

В ходе разговора британский премьер предупредил Путина, что любые действия, приводящие к дестабилизации в Украине, будут "стратегической ошибкой" России. "Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании к территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия", — сказал спикер Бориса Джонсона.

Борис Джонсон в беседе с Путиным подчеркнул, как пишет издание, на важности продолжать работу по дипломатическим каналам для деэскалации со стороны РФ и поиска долгосрочных решений.

В свою очередь в пресс-службе президента России заявили, что глава РФ Путин подробно изложил Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Он заявил премьеру Британии о необходимости немедленно начать переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Кроме того, Путин обвинил Киев в срыве Минских соглашений.

"Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии столкновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Обращено внимание и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения", — говорится в заявлении Кремля.

Напомним, Россия угрожает войной, если США и НАТО не примут их требования.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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