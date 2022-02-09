Эскалация вблизи границ Украины — Белый дом о российско-белорусских военных учениях

10 февраля начинается активная фаза военных учений РФ и Белоруси "Союзная решимость 2022".
В администрации президента США считают угрозой эскалации вблизи украинских границ совместные военные учения Беларуси и России, начинающиеся с 10 февраля.
Об этом во время брифинга в среду, 9 февраля, сказала спикер Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, Вашингтон обеспокоен военными учениями РФ и Беларуси, поскольку они рассматривают это, как угрозу дальнейшего военного наращивания войск у границ с Украиной. В то же время она подчеркнула, что речь не идет о вероятном нападении на наше государство.
"Это, несомненно, нас волнует, но я не хочу прогнозировать, что это означает вторжение", – подчеркнула Псаки.
Напомним, 10 февраля начинаются военные учения России и Беларуси. В Кремле заявляют, что эти учения носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что это часть подготовки России к возможному вторжению в Украину, и уже наращивают военное присутствие в Европе.
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