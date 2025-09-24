Эскалатор в ООН остановился под Трампом: соцсети взорвались теориями заговора

Как остановка эскалатора в ООН всколыхнула Сеть / © Скриншот

Во вторник, во время прибытия в здание ООН, эскалатор внезапно остановился, как только на него ступили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания. Этот инцидент спровоцировал волну конспирологических версий в социальных сетях.

Об этом пишет The New York Times.

На быстро распространившемся в интернете видео видно, как эскалатор резко остановился. После паузы Мелания Трамп продолжила подниматься, тогда как президент, похоже, был удивлен.

Дональд Трамп позже вспомнил этот инцидент во время своего выступления перед Генеральной Ассамблеей, заявив: «Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор по пути вверх, который остановился прямо посередине».

Реакция и версии

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что остановка, вероятно, произошла из-за срабатывания срабатывающего механизма безопасности, чтобы предотвратить травмы. Он заверил, что техник быстро возобновил работу эскалатора.

Однако для администрации президента этот случай стал поводом для расследования. Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что «если кто-то намеренно остановил эскалатор, его нужно немедленно уволить и расследовать».

Инцидент вызвал противоречивую реакцию: некоторые СМИ назвали его потенциальным актом саботажа, в то время как большинство интернет-пользователей превратили видео в источник шуток и мемов. Сторонники теорий заговора со своей стороны высказали подозрение, что остановка была умышленной.

Напомним, Дональд Трамп перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН столкнулся с техническими проблемами: эскалатор и телесуфлер не работали. На кадрах можно увидеть, как во время подготовки к выступлению на Генеральной Ассамблее ООН президент США вместе с первой леди Меланией должны были подниматься по лестнице в одиночку. По его словам, сломанные эскалатор и телесуфлер стали неожиданной проблемой.

Также заявил, что российско-украинская война должна была быть «простой быстрой маленькой схваткой» и завершиться «за три дня».

Ранее сообщалось, возле Капитолия в Вашингтоне неизвестные разместили статую, изображающую Дональда Трампа, держащуюся за руку с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.