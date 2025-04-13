Эскалация между США и Китаем грозит перерасти в полноценный конфликт – WP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. / © Associated Press

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Две крупнейшие экономики мира – Соединенные Штаты и Китай – оказались на грани серьезной торговой конфронтации, которая может иметь глобальные последствия. Администрация президента Дональда Трампа и правительство Си Цзиньпина продолжают эскалацию, не демонстрируя готовности к компромиссу, уже вызывающему тревогу на мировых финансовых рынках.

Об этом пишет The Washington Post.

На прошлой неделе США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, назвав эту акцию частью борьбы с экономической несправедливостью. В ответ Китай ввел зеркальные тарифы на всю американскую продукцию, доведя ставку до 125%. В Пекине эти меры США назвали "бессмысленными" и призвали Европу присоединиться к противодействию "одностороннему давлению" Вашингтона.

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Хотя напряжение растет именно из-за пошлин, эксперты указывают на более глубокий риск: полное отсутствие диалога между сторонами, фактически исчезнувшего еще в январе. Аналитики предупреждают, что нынешняя ситуация выходит за пределы торговой войны — речь идет уже об экономическом разграничении или декуплинге, что может переформатировать глобальные цепи поставок и подорвать финансовую стабильность в мире.

"Большинство сконцентрированы на тарифах, но на самом деле мы уже перешли к фазе отсоединения", - отметил Джуд Бланшетт из Rand Corporation. По его словам, в Пекине еще надеялись стабилизировать отношения из-за переговоров, однако после последних шагов США это уже не рассматривается как возможность.

Администрация Трампа заявляет, что снятие части пошлин — например, с бытовой электроники, включая iPhone — является стратегическим ходом, который должен поставить Китай в более слабую позицию. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США рассчитывают на волну новых экономических договоренностей с союзниками, чтобы создать общий фронт против Пекина.

"Китай может поднять свои тарифы - и что? В войне победителей нет, но пропорциональность ударов будет намного болезненнее для них", - сказал он в эфире Fox Business.

В то же время в Пекине не скрывают, что готовятся к длительному противостоянию. Китайские чиновники подтвердили, что еще до инаугурации Трампа была разработана ответная стратегия действий на возможные санкции со стороны США. Среди возможных шагов — целевые пошлины на американские отрасли промышленности и ограничения деятельности американских компаний в КНР.

Ранее экономические связи между США и Китаем служили своеобразной "подушкой безопасности" в периоды политического напряжения. Нынешний разрыв этих связей, по словам экспертов, может разрушить это равновесие и создать реальные предпосылки к открытому конфликту.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили, что согласно указу президента США Дональда Трампа тарифная ставка пошлины на китайский импорт фактически составит 145% . Это связано с тем, что к объявленной повышенной ставке 125% прибавляется 20% тариф на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.