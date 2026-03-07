Эскалация на Ближнем Востоке: эксперт назвал единственную страну, которой выгодна длительная война

Война на Ближнем Востоке / © скриншот с видео

На фоне массированных ударов Ирана по странам Ближнего Востока и ответным действиям союзников ситуация в регионе стремительно ухудшается. Ряд государств уже начал усиление своего военного присутствия. Однако ключевым остается вопрос: кто главный бенефициар этой нестабильности.

Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок для «24 Канала».

По словам Клочко, на первый взгляд, эскалация на Ближнем Востоке создает идеальные условия для экономики России. Боевые действия в нефтеносном регионе традиционно провоцируют скачок цен на энергоносители, что приносит Москве дополнительные доходы для финансирования собственной агрессии.

Однако аналитик уверен, что эта логика действует исключительно в краткосрочной перспективе. Большинство мировых игроков понимают критические риски для глобальной экономики.

«Действительно выгодная затяжка только одной стране — России. Но сказать однозначно, что она будет долго получать большие выгоды от роста цен на нефть, тоже нельзя», — подчеркнул Клочок.

Он уверен, что мировые энергетические рынки способны быстро адаптироваться к кризисам. Другие мощные государства, в частности Китай, имеют альтернативные источники поставок, поэтому стабильные российские сверхприбыли остаются под вопросом.

Несмотря на беспрецедентные атаки Ирана на гражданскую и военную инфраструктуру соседних стран, региональные лидеры не спешат открывать второй фронт. Государства с мощными армиями ограничиваются перехватом воздушных целей и жесткими политическими заявлениями.

«Логично было бы ожидать, что после сотен ударов по их территории некоторые страны нанесут ответный удар по Ирану. Но этого не происходит», — отметил эксперт.

По словам политолога, это прямой признак того, что сценарий на Ближнем Востоке «прописан давно и достаточно четко регулируется», чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

Как долго продлится конфликт

Большинство ключевых государств не заинтересованы в продолжительном и изнурительном конфликте. Это касается и Китая, последовательно пытающегося усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Для Пекина великая война несет чрезмерные экономические и политические риски.

«Я думаю, что военная операция на Ближнем Востоке будет быстротечна. В любом случае мало заинтересованных сторон, чтобы она продолжалась долго. Китай сейчас не заинтересован в затягивании военной операции и не готов вступать в прямую войну», — резюмировал Клочок.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на военное сотрудничество между Россией и Ираном. По его словам, в силу нынешних обстоятельств стороны пока не могут полноценно взаимодействовать в сфере ракет и оборонной промышленности.

В то же время Стубб отметил, что изменение глобального внимания может создать новые возможности для дипломатии по Украине. Однако он также предупредил, что рост мировых цен на нефть потенциально может быть выгоден России, поскольку дополнительные доходы способны поддерживать ее военные расходы.

Кстати, Россия фактически отказалась от какого-либо нейтралитета и заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.

В частности, посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью заявил, что Россия «не является нейтральной» в этом конфликте и сознательно поддерживает Тегеран.

В то же время, российская сторона традиционно пытается переложить ответственность за эскалацию на Запад и Израиль. Келин подверг критике международное сообщество за то, что оно обвиняет Иран в обострении ситуации, и заявил, что, по его мнению, Тегеран лишь «отвечает на атаку» со стороны США и Израиля.