Если будет война, проиграет все мировое сообщество — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину

Если будет война, проиграет все мировое сообщество — Зеленский о последствиях вторжения РФ в Украину

Если в такой ситуации Украина останется в одиночестве, это будет ошибкой всего мира, уверен Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что из-за возможного вторжения РФ в Украину проиграет все мировое сообщество. Он предупредил Европу, что это будет мощная война, в которой будут потеряны многие жизни.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому изданию The Washington Post.

"Если нам придется защищаться от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И это будет очень мощная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, пострадает Россия, европейские страны, соседствующие с Украиной страны пострадают; на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис", – отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, если в такой ситуации Украина останется в одиночестве, это будет ошибкой всего мира.

Напомним, ранее в интервью Владимир Зеленский заявил, что в случае вторжения Россия может оккупировать Харьков. И это будет "началом широкомасштабного вторжения".

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