"Если бы еще не было угроз": в Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

"Если бы еще не было угроз": в Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

Президент РФ Владимир Путин не будет делать ответное обращение.

В среду, 16 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа, в котором он заверил россиян, что в США их не считают врагами.

Комментарий спикера Кремля цитирует российское агентство ТАСС.

Песков отметил, что заверения президента США импонировали бы больше, если бы они не сопровождались угрозами.

“Наверное, можно приветствовать то, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из самых больших стран мира, одного из самых мощных государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно импонировать. Если бы мы слышали обращение без угроз, то наверняка российскому народу это импонировало бы больше", — сказал он.

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По словам пресс-секретаря Путина, Кремлю уже надоели постоянные угрозы санкциями и реакцией со стороны США в адрес России в случае вторжения в Украину.

"Конечно, мы предпочли бы не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там сделаем, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяющиеся как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже надоели", — сказал Песков.

Песков добавил, что президент Владимир Путин не будет делать ответное обращение.

Напомним, ранее представитель Путина дал циничный совет президенту США выступить с обращением также к украинскому народу, призвав украинцев "не стрелять друг в друга".

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