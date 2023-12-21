Если бы РФ напала на Польшу, сколько мужчин готовы защищать страну – шокирующие результаты опроса

По соцопросу, каждый третий поляк готов сбежать из страны в случае нападения РФ.

Только 15% поляков добровольно готовы вступить в армию в случае нападения России на их страну.

Таков результат исследования IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Согласно социологическому опросу, если бы началась война с Россией, каждый третий поляк решил бы бежать из страны, только 15,7% ушли бы добровольцами в армию. Еще 29% заявляют, что займутся волонтерской деятельностью. Из 7,4% эвакуировались — 11,9% выедут за границу с семьей, а 25,5% - в безопасное место в Польшу. Еще 22% поляков ничего не сделают, а 11,6% не знают, как будут вести себя.

Интересно, что, как показывают исследования, в армию в основном добровольно пойдут избиратели ПиС и Конфедерации, в том числе из социально-консервативного лагеря (23%), мужчины (31%) и молодежи (18-29 лет) – 37%. В основном это говорят жители крупных городов (28%), чаще всего люди с самым низким образованием: начальным, средним или профессионально-техническим.

Отмечается, что в основном выезжать с семьей за границу планируют неизбиратели (15%), люди в возрасте 30-39 лет (33%), жители сельской местности (18%), а также люди со средним (19%) или высшим образованием ( 20), которые на прошлых выборах голосовали за Третий Путь (21%).

Напомним, в канцелярии президента Польши считают, что Россия готовит вторжение в их страну.

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