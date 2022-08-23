Если ЕС не договорится о запрете виз для россиян, Литва рассмотрит другой вариант – МИД

В МИД Литвы подчеркнули, что граждане России не должны пересекать границы ЕС.

Литва рассмотрит предложение запретить выдачу виз россиянам на региональном уровне, если Европейский Союз не согласится на всеобщее решение.

Об этом заявил министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис, пишет LRT.

"Прежде всего, мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. Если такое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию", — сказал министр.

Напомним, граждан Эстонии призвали избегать поездок в страну-агрессорку России.

Читайте также: