Если Иран убьет Трампа: президент США оставил жесткие инструкции

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее оставил инструкции на случай своего убийства, которое уже много лет планирует режим в Иране. По словам американского лидера, если такой сценарий реализуется, Тегеран подвергнется сокрушительному военному ответу.

Об этом сообщает New York Post.

В интервью изданию Трамп заявил, что Иран уже давно считает его главной целью, и поэтому он уже определил план действий для американского военно-политического руководства на случай своей гибели.

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«Я уже давно нахожусь в их списке. Вот с чем мы имеем дело… Я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально разбомбить их до уровня, которого они никогда раньше не видели», — сказал президент США.

Комментируя сообщение о том, что Израиль якобы передал Вашингтону новые разведданные о заговоре с целью его убийства, Трамп заявил, что речь не идет о новом плане, но подчеркнул, что Тегеран стремится к его смерти уже много лет.

«Израиль ничего нового не обнаружил… Я уже давно занимаю первое место в списке Ирана на ликвидацию», — отметил он.

Трамп также иронично обратился к журналисту со словами: «Надеюсь, вы будете скучать по мне».

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Как напоминает New York Post, Иран открыто призывает к мести Трампу после ликвидации в 2020 году командующего спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани по приказу тогдашнего президента США. По информации издания, американские спецслужбы неоднократно предотвращали возможные покушения на Трампа.

Издание отмечает, что новые заявления президента прозвучали на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. После атак на суда в Ормузском проливе администрация США усилила санкционное давление на Иран и нанесла серию авиаударов по его территории.

Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп также заявил, что по-прежнему является «целью номер один» для иранского режима.

«Меня тоже может не стать. Потому что я их мишень номер один… Потому что они подонки», — сказал американский президент.

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Напомним, ранее сообщалось, что израильская разведка передала Соединённым Штатам новые данные, которые якобы свидетельствуют о подготовке Ираном покушения на президента Дональда Трампа.

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