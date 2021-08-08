Если кончатся буквы греческого алфавита: в ВОЗ рассказали как будут называть новые штаммы коронавируса

Если кончатся буквы греческого алфавита: в ВОЗ рассказали как будут называть новые штаммы коронавируса

Рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что не исключено, что новые штаммы коронавируса будут называть названиями созвездий, если букв греческого алфавита уже не будет хватать.

Об этом пишет The Telegraph.

"Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий", — заявила Ван Керкхове.

Также рассматривался и вариант с именами древнегреческих богов и богинь, но его пока решили не использовать

"Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями. Мы думали об греческих богах или богинях, но я сказала: пожалуйста, пожалуйста, не заставляйте меня говорить это публично", — призналась технический руководитель ВОЗ по вопросам коронавируса.

Напомним, что ранее в ВОЗ проинформировали, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. Они присваиваются только тем вариантам коронавируса, которые представляют интерес или вызывают озабоченность.

Также использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, чтобы не дискриминировать страны и территории, где тот или иной опасный штамм COVID-19 был обнаружен впервые.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация против коронавируса является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая индийскую мутацию "Дельта". Для этого нужен полный курс вакцинации, после которого начинает формироваться иммунитет к болезни, который позволит избежать осложнений и смерти.

Напомним, в Тернопольской области обнаружили 52 случая заболеваний штаммом коронавируса "Дельта", среди больных есть 11-летний ребенок. В области уже зарегистрировали первую смерть, которую вызвал штамм "Дельта".

Также индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже и в Днепропетровской области. Известно о трех больных. В Ивано-Франковской области зафиксировали 10 больных штаммом "Дельта".

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

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