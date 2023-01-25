"Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля": в ГУР ответили по ПВО россиян в Москве

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины не возразил по поводу ударов с территории Украины по зоне РФ, откуда враг атакует украинские города.

Об этом шла речь во время национального телемарафона.

Замглавы ГУР Вадим Скибицкий подтвердил, что Кремль находится в зоне поражения средств ВСУ. Именно поэтому в Москве начали расставлять системы ПВО.

"Но это после "Энгельса". А это говорит о том, что если мы достигаем "Энгельса", то мы достигнем и Кремля", — ответил он на комментарий ведущей по поводу расположения россиянами систем противовоздушной обороны не только у аэропорта "Энгельс", но ставят и Кремля.

Также Скибицкий прокомментировал взрывы во временно оккупированном Крыму. Он отметил, что военная разведка работает и на оккупированных территориях.

А поскольку происходит "мощная перегруппировка российских войск", по всем направлениям фронта перемещаются мобилизационные резервы России как из Ростовской области РФ, так и из оккупированного Крыма, то удары могут наносить и по казармам и полигонам россиян.

"Рано или поздно из этих казарм они пойдут на линию фронта и будут наступать на наши села, наши города", — добавил Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны Украины не исключил удары и по российской территории.

"Все зависит от того, насколько критичны цели, несмотря, оккупирована ли это территория, это ли территория Российской Федерации. Почему? Ну, давайте, посмотрим на статистику. Откуда осуществляются запуски тех же крылатых ракет? Если воздушного базирования, то это территория Российская Федерация.Если мы говорим об "Искандерах", то это уже либо временно оккупированные территории, либо ближе к нашей границе. Ну, и последнее: С-400, С-300 — это тоже Российская Федерация, которая производит обстрелы уже в Киеве" ", – отметил заместитель председателя ГУР.

В конце 2022 года произошел взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс в России. Этот "хлопок" уже второй раз произошел именно там, где запускают по Украине крылатые ракеты.

Уже в январе 2023-го на крышах центральных построек Москвы россияне разместили установки ЗРПК "Панцирь-С1". Как выяснилось, они нацелены защищать от теоретического украинского удара лично Владимира Путина и его окружение.

Напомним, комплексы ЗРГК "Панцирь С-1" были установлены на крыше Миноброны РФ в нескольких километрах от Кремля.

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