Если начнется противостояние между НАТО и Россией: военный эксперт о риске глобальной ядерной войны

Насколько ядерная история будет значимым фактором для того, чтобы условно склонять Украину к полумиру с Россией.

Запад стремится быть осторожным в вопросе тотального поражения России из-за угрозы ее разрушения на множество маленьких ядерных стран. Как с ними разбираться и с кем договариваться, если будет тотальный хаос?

В эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог и директор Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко рассказал об этом.

"Это действительно непростой вопрос с точки зрения восприятия на Западе. Здесь есть определенные вопросы, на которые еще нет окончательного ответа и уже есть конкретные действия, которые дают определенный результат. Следует начать с опасений. В неформальном общении, особенно с представителями немецкой стороны, дискуссии были достаточно жестки и откровенны. Они постоянно говорили, что будут нам помогать, это принципиальная позиция и их интерес, но они не могут вступать в прямую войну с Россией. Это четкое обоснование позиции Шольца", — отметил эксперт.

По словам Фесенко, не только в НАТО, но и в Кремле опасаются ядерной войны.

"Россияне понимают, что сейчас идти на войну со Штатами — это катастрофа. Поэтому это нужно учитывать. Со стороны США и даже со стороны Китая в адрес России были прямые предупреждения — если Россия будет использовать даже тактическое ядерное оружие против Украины, то будет жесткий ответ со стороны Запада. В последнее время от официальных лиц максимум могут быть какие-то пропагандистские намеки, но ядерная риторика со стороны Путина используется меньше, потому что есть предупреждение в первую очередь со стороны США", — отметил эксперт.

Фесенко считает, что Соединенные Штаты могут реагировать, и это в Кремле уже увидели.

"Уже нет иллюзии, как это было перед началом полномасштабного вторжения, что США не будут реагировать. Повторений 2014 года уже не будет. Но и Китай публично заявил о том, что недопустимо использование ядерного оружия. Глава китайской дипломатии Ван И побывал в Москве тоже .Китайцы готовят свою миру инициативу. Но предупреждение о том, что нельзя использовать ядерное оружие, есть и оно работает. Потенциальные угрозы есть, их принимают во внимание, но есть и предупреждения россиянам, чтобы они не заигрывали я с этой темой", — отметил эксперт.

Напомним, глава Кремля Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 21 февраля в очередной раз обвинил Запад и Киев в развязывании войны в Донецкой области.

Во время своей речи Владимир Путин заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, предусматривающем ограничение ядерных вооружений.