Если начнется Третья мировая война: в каких странах можно будет пережить "апокалипсис"

Третья мировая война может стать наиболее разрушительным вооруженным конфликтом в истории / © Pixabay

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Согласно анализу ChatGPT на базе модели GPT-4o, вероятность полномасштабной Третьей мировой войны остается «умеренно низкой», однако риски растут. Его ответ основан исключительно на собственных выводах о ситуации в мире, без использования чужого мнения.

По мнению ИИ, когда начнется Третья мировая война, сказать сложно. Ее все еще можно избежать, но риск растет. «Не из-за одного конфликта, а из-за их одновременного множества, усталой дипломатии и нестабильности внутри самих государств. Это как игра с пороховой бочкой, где каждый регион — искра. Пока бочка не взорвалась. Но огня вокруг все больше», — ответила нейросеть.

На фоне таких сообщений все больше людей начинают задумываться над тем, где можно жить безопасно.

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Страны, в которых можно спастись от Третьей мировой войны

Прежде чем искать наиболее безопасные места, следует определить, в каких странах, скорее всего, будут происходить военные действия. Невозможно сказать, кто именно начнет Третью мировую войну, но стороны достаточно легко предсказать, поскольку они, скорее всего, будут соответствовать текущему геополитическому климату.

Антарктида

Во время вероятной Третьей мировой войны не будет более безопасного места на планете, чем Антарктида.

Фиджи

Фиджи — это островное государство, расположенное в юго-западной части Тихого океана. Ближайшим соседом острова является Австралия, до которой более 4345 километров. Именно поэтому вы сможете спокойно переждать здесь опасность.

Исландия

Исландия является лидером Глобального индекса миролюбия, также страна расположена в тысяче километров от Соединенного Королевства и остальных стран Европы. Именно поэтому во время Третьей мировой войны государству вряд ли будет угрожать прямая опасность.

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Также в Исландии много земли, на которой можно поселиться, если вам нужно найти место, чтобы переждать войну. Фактически, нынешнее население страны составляет в среднем три человека на квадратный километр.

Аргентина

Эта американская страна станет наиболее удачным местом для переживания голода после ядерной войны.

Новая Зеландия

Новая Зеландия — уединенное, но развитое государство, которое не участвует ни в каких вооруженных конфликтах в мире, а его горная местность поможет защитить страну от любых войн.

Благодаря своей внешней политике она занимает второе место в Глобальном индексе миролюбия.

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Ирландия

Ирландия придерживается абсолютно независимой внешней политики и воздерживается от членства в НАТО. Ее военный нейтралитет и требование одобрения правительства и разрешения ООН для участия в иностранных конфликтах делают Ирландию нейтральным субъектом.

Швейцария

Страна надежно защищена благодаря своему географическому расположению и ландшафту. Ведь горная местность защитит от вторжения, а мосты, соединяющие страну с другими регионами, можно просто взорвать.

Южная Америка

Южная часть Америки, например, Чили, или Аргентина, достаточно изолированы от внешнего мира, а потому эти регионы не будут рассматриваться как цель в случае глобальной войны. Кроме этого, у Южной Америки нет внешних конфликтов, а потому вряд ли будет вступать в бой за чьи-то интересы.

Индонезия

Также в стране достаточно сильно развита инфраструктура и сельское хозяйство, что обеспечит доступ к питанию, даже в условиях Третьей мировой войны. Поэтому приобрести здесь жилье на случай Третьей мировой войны — это не только подготовить для себя островок безопасности, но и удачная инвестиция.

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Напомним, в конце 2024 года Россия осуществила учения по нанесению массированного ядерного удара по Западу, в ходе которых баллистические и крылатые ракеты были развернуты с суши и моря.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году президент РФ Владимир Путин постоянно угрожает применить ядерное оружие.

Между тем, западные фантасты один за другим рисуют сценарии Третьей мировой войны. Аналитик Анатолий Амелин изучил этот рынок и обнаружил, что в 16 сюжетах апокалиптического будущего Украина не играет ключевую роль.

А журналистка-расследовательница Энни Якобсен объяснила, почему людям, стремящимся избежать ужасных последствий Третьей мировой войны, следует рассмотреть возможность побега в Австралию или Новую Зеландию.

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