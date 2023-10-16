"Если начнется война в Израиле, сразу туда поеду": Соловьев оправдался за свое громкое обещание

Российский пропагандист Владимир Соловьев в 2004 году заявил, что сразу поедет в Израиль, если там начнется война. Однако когда война таки началась, кремлевский слуга сразу попытался оправдаться за свое громкое заявление тем, что воевать за Израиль ему мешает так называемая "СВО" и его возраст.

Так, в далеком 2004 году в интервью еврейскому молодежному еженедельнику "Москва-Гилель" Соловьев назвал себя евреем и пообещал сразу поехать в Израиль в случае войны.

"Вот если в Израиле начнется война, я сразу туда поеду, и ездил туда регулярно, когда там было очень плохо", – заявил пропагандист.

Интервью Соловьева еврейскому молодежному еженедельнику "Москва-Гилель"

Когда в сети вспомнили обещание Соловьева, он в эфире своего шоу быстро нашел оправдание.

"Я еврей, я никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность, я давал интервью молодежной еврейской газете и сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей, я бы поехал туда, защищать мой народ.Я вам больше скажу, мне 60 лет, но если бы сейчас Россия не участвовала в ВСО, то я бы отправился в Израиль. Потому что евреи со всего мира едут туда, защищать свой народ после той ужасной трагедии", – сказал он.

Соловьев также выдал, что он уже стар для израильской армии.

"Тогда был посол Израиля Аркадий (Мильман — ред.), и он мне говорит: "Володя, вы не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте — а это было столько лет назад — израильской армии вы точно не нужны", — заявил российский пропагандист.

Напомним, Соловьев призвал отправить армян из Карабаха на войну в Украину.

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