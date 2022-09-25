"Если не смогли выучить дома": в Польше возмущены русскоязычными беженцами и предлагают учить их украинскому языку

В Польше многие украинские беженцы общаются там не на украинском, а на русском языке. В Польше возмущены этим и даже предлагают научить их родному языку.

В Польше разгорелась дискуссия по поводу языка, на котором говорят украинские беженцы, поскольку там убеждены, что после того, как украинские дети вернутся на Родину, важно отстроить Украину на родном языке.

Об этом заявил вице-маршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч во время съезда в Казимеже Дольном, на котором присутствовал генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах, пишет Ukrayina.pl.

В Варшаве не понимают, как можно строить Украину на языке страны-террориста, которая уничтожает дома мирных людей и убивает их.

"Эти дети должны вернуться туда, чтобы сотворить украинское общество. И мне, и, пожалуй, всем нам было бы очень важно построить Украину заново на родном языке. Для меня непонятно, как создавать ее на русском. Если они не смогли выучить украинский на Востоке Украины, может быть, пусть учатся в Польше?" — сказал польский депутат и добавил, — "Важно строить Украину заново на родном языке".

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В свою очередь министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек подчеркнул, что украинская сторона должна учить украинскому языку людей, приезжающих в Польшу. Он добавил, что это можно сделать с помощью различных средств, например тех, которыми руководит его министерство.

"Я говорю об общественных организациях и мультигенерационном образовании. Вы идеально подходите к этой программе. Вы можете собрать эти средства и научить детей украинскому. В Польше мы должны прежде всего позаботиться о том, чтобы эти дети были в пределах польской системы образования, а в ней, как известно, польский язык является обязательным", — высказался Чарнек.

Генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах подтвердил, что насаждение русского языка для Украины является проблемой. В то же время он отметил, что есть правовая база, которая подтверждает, что в Украине есть один государственный язык – украинский.

Напомним, в Польше беженцам из Украины предоставят бесплатные квартиры.

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