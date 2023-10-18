Если не везет в любви: Tinder предложил VIP-подписку для самых активных пользователей

Новый вариант подписки был предложен только менее 1% пользователей Tinder.

Tinder ввел новый вариант подписки за 499 долларов в месяц для пользователей своего приложения для знакомств за доступ к таким функциям как эксклюзивный поиск и подбор партнеров.

Об этом пишет Bloomberg.

Новый вариант подписки, получивший название Tinder Select, был предложен лишь менее чем 1% пользователей Tinder, являющихся одними из самых активных в приложении.

За почти 6 тыс. долларов в год пользователи смогут получить доступ к новым функциям, таким как VIP-поиск, подбор партнеров и общение, которые пока не предусмотрены в действующих платных планах.

Tinder заявил, что будет открывать приложения для Tinder Select на постоянной основе. Согласно информации на сайте, сервис предлагает три других уровня подписки, стоимость которых начинается от 24,99 долларов в месяц.

Материнская компания Tinder Match Group Inc. имеет опыт работы с дорогостоящими подписками для некоторых пользователей. В 2022 году она купила The League — приложение для знакомств по приглашениям, ориентированное на "амбициозных, карьерно ориентированных одиночек".

The League имеет VIP-план, который стоит $1,000 в неделю. Ранее компания заявляла, что успех дорогостоящей подписки на The League заставил Match Group переосмыслить, как она может работать с "пользователями с высокими намерениями" в других своих приложениях, таких как Tinder.

Президент Match Group Гэри Свидлер заявил на конференции Citi в начале этого месяца, что ожидает, что Tinder Select привлечет лишь "относительно небольшое количество новых плательщиков", но, по его словам, это повлияет на доходы компании.

По данным исследовательской компании Apptopia, нынешние "мощные пользователи" Tinder – первые 10% пользователей по времени, проведенному в приложении, – в среднем потратили 53% от общего времени, проведенного в этом году.

За последние три квартала количество абонентов компании уменьшалось, но ей удалось увеличить средний доход на одного пользователя в годовом исчислении, причем в последнем квартале наблюдался наибольший скачок за последние восемь кварталов.

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