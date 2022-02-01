"Если нога российского солдата переступит границу Украины": Джонсон сообщил о реакции Британии

Британский премьер уверяет о немедленных санкциях в отношении РФ в случае агрессии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о подготовке совместно с другими странами пакета санкций и других мер, которые преследуют цель сдержать российскую агрессию в отношении Украины.

Об этом британский премьер сообщил во вторник, 1 февраля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Бориса Джонсона, санкции против РФ будут активированы в ту же минуту, как только "нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию".

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"Мы все это делаем не для того, чтобы проявить враждебность России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Визит Джонсона: как прошла встреча премьер-министра Великобритании и президента Украины

Напомним, Великобритания объявила о предоставлении Украине помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости.

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