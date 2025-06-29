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"Если они не выполняют — мы уходим": Трамп высказался о странах НАТО
Американский президент выразил свое мнение по поводу того, как заставить партнеров выполнять договоренности.
Если страны-члены НАТО не соблюдают договоренности о расходах на оборону, США не будут сотрудничать с Альянсом.
Об этом во время интервью Дональда Трампа Fox News.
«Если они не выполняют — мы идем. Просто не ведем больше с ними дел», — сказал Трамп об увеличении стран-членов НАТО расходов на оборону.
Американский президент высказался о доверии. По его словам, она важна, но нужно иметь гарантию и случай, если партнеры не будут придерживаться этого.
«Если они не выполняют — вы идете — это лучшая защита. Просто не ведете с ними дела, понимаете? Не ведете бизнес. Доверие важно, но, как говорится, „доверяй и проверяй“», — сказал Трамп.
Напомним, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вероятно, изменил мнение об ужесточении санкций против РФ.