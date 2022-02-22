"Если РФ не изменит курс, может быть разрушительный конфликт": в Госдепе заявили, что Россия стремится к войне

"Если РФ не изменит курс, может быть разрушительный конфликт": в Госдепе заявили, что Россия стремится к войне

США стремятся найти дипломатическое решение, которое позволит избежать войны из-за агрессии РФ.

Признание Россией "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" свидетельствует о ее стремлении к войне, а не о желании урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

Такое заявление сделал в беседе с журналистами 22 февраля представитель Госдепартамента США.

"Сегодняшние действия президента Путина являются серьезной эскалацией и являются еще одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не дипломатии", — заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Соединенные Штаты придерживаются стратегии нахождения дипломатического решения, которое могло бы позволить избежать "разрушительного и жестокого конфликта" из-за агрессии РФ, но если Россия не изменит курс, дипломатия будет бессильна.

"Мы привержены нахождению дипломатического решения, которое позволило бы избежать жестокого и разрушительного конфликта, однако дипломатия не может иметь успеха, если Россия не изменит курс", — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

Кроме того, украинский лидер сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился в связи с циничным решением Путина.

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