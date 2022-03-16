Если Россия оплатит долларовые облигации в рублях, Fitch признает это дефолтом

РФ уже сегодня должна заплатить 117 млн долл.
Кредитное рейтинговое агентство Fitch заявило, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по долларовым облигациям в рублях.
Об этом пишет Reuters.
"Оплата в местной валюте долларовых облигаций, подлежащих оплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", – говорится в сообщении Fitch.
В случае выплаты Россией в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут снижены до "D". Рейтинг уровня "D" присваивается государству, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте будет снижен до "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.
Заметим, что Россия уже 16 марта должна выплатить 117 млн. долл. (106 млн евро) по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах.
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