Если Россия остановит поставки газа в Германию, запасов хватит на несколько месяцев

Германия заполняет газовые хранилища с опережением графика, однако проблема потенциальной нехватки топлива в стране в зимний период сохраняется.

Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, пишет Bloomberg.

По его словам, даже если цель по заполнению газохранилищ на 95% к ноябрю будет достигнута, эти объемы покроют лишь 2,5 месяца потребностей страны в газе на отопление, промышленность и электроэнергию в случае полного прекращения его поставок из России.

В настоящее время газовые хранилища заполнены на 77%, что на две недели опережает график.

Германия, сильно зависящая от российского газа, спешит заполнить свои запасы после того, как Москва резко сократила поставки ключевым газопроводом Nord Stream, усилив худший энергетический кризис в Европе за десятилетие, который, похоже, продлится и в следующем году.

Немецкое правительство призвало снизить потребление, предупредило о нормировании объемов.

По словам Мюллера, Германии будет сложно достичь заполнения газохранилищ на 85% к октябрю, учитывая риск того, что предстоящая осень будет холоднее обычной. Кроме того, нельзя исключать возможность дальнейших перебоев в поставках газа. Достичь ноябрьской цели, по словам Мюллера, также будет сложно, поскольку для пополнения некоторых хранилищ нужно больше времени.

"Я не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре даже при благоприятном балансе спроса и предложения. В лучшем случае, цель будет достигнута лишь на три четверти", — сказал он.

Напомним, Шольц рассказал, ослабит ли ЕС санкции против России из-за газового кризиса.

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