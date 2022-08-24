Убийство РФ военнопленных в Оленовке стало одной из самых страшных страниц истории Европы – Зеленский на Совбезе ООН

Нет такого военного преступления, которое еще не совершили бы российские оккупанты на территории Украины. Если их не остановить сейчас в Украине, они неизбежно окажутся в других странах.

Страна-террорист Россия не имеет никаких ценностей, она награждает убийц и палачей.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном поддержанию мира и безопасности в Украине.

"И я вспомню еще один аспект – это ценности. Да, действительно, мы должны честно говорить о том, что в разных частях света неодинаково воспринимают, что такое ценности. По-разному смотрят на это. Но всюду в мире жизнь имеет ценность. Мир имеет ценность. Экономическое благосостояние имеет ценность. Все государства, если они уважают себя и своих людей, наказывают за убийство и не уважают палачей. Однако мы видим, что есть государство, которое не просто ведет себя по-другому, а гордится тем, что ведет себя по-другому. Оно награждает убийц, поощряет палачей", — сказал Зеленский.

Глава государства упомянул террористический акт россиян в Оленовке. Зеленский подчеркнул, что "сознательное убийство российскими оккупантами наших военнопленных в Оленовке стало одной из самых страшных страниц истории Европы".

"И это угроза не только для Украины. Тысячи украинцев убиты российскими оккупантами. Десятки наших городов разрушены российской артиллерией. Россия не придерживается базовых конвенций по военнопленным. Об этом сегодня также говорили. Сознательное убийство российскими оккупантами наших военнопленных в Оленовке стало одной из самых страшных страниц истории Европы. И немедленно нужна миссия ООН по установлению фактов в Оленовке, мандат которой должен быть распространен на всех украинских пленных, содержащихся сейчас российскими силами. Нет такого военного преступления, которое еще не совершили бы российские оккупанты на территории нашего независимого государства. Но если не остановить Россию сейчас и в Украине, если не остановить ее победой Украины, все эти российские убийцы неизбежно окажутся в других странах", — подчеркнул политик.

Напомним, США в Совбезе ООН заявили, что мир никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины.

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