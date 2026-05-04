Если США вмешаются в ситуацию в Ормузском проливе: Иран пригрозил срывом перемирия

Иран предупредил Соединенные Штаты, что вмешательство в ситуацию в Ормузском проливе может сорвать действующее перемирие.

Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизе. По его словам, "любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет считаться нарушением прекращения огня".

Об этом пишет Times of Israel

Это заявление прозвучало на фоне планов президента США Дональда Трампа обеспечить сопровождение судов через пролив. Речь идет об инициативе, которая предусматривает помощь оказавшимся заблокированными кораблям из-за обострения конфликта в регионе.

Ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной: Иран ранее ограничил движение судов, а США в ответ ввели морскую блокаду. На этом фоне стороны обвиняют друг друга в возможных нарушениях договоренностей о прекращении огня.

Переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, однако стороны демонстрируют взаимное недоверие, что подвергает сомнению стабильность перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране . Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

