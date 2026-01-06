Если США возьмут под контроль Каракас: эксперт рассказал о вооружении, которое может поступить в Украину

Как Украина может получить самолеты и ЗРК из Венесуэлы после спецоперации США / © pixabay.com

После военной спецоперации США в Венесуэле и арест президента Мадуро страна оказалась в состоянии политической неопределенности. Пока рано утверждать, что американцы полностью контролируют Каракас, однако происходят значительные изменения в руководстве и государственных институциях.

Об этом в эфире «24 Канала» рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он подчеркнул, что сейчас важно наблюдать за тем, как США планируют технически взять под контроль власть в Венесуэле, ведь существует риск массовых протестов.

По словам Жмайла, Украина могла бы получить оружие, которое Россия поставляла Венесуэле. Речь идет о боевых самолетах Су-30, модернизированных ЗРК С-300, комплексах «Бук» и С-125, которые стали бы полезны для украинских военных в нынешних условиях.

«Если американцам удастся закрепиться в Венесуэле, можно надеяться, что определенные виды вооружения попадут в Украину», — отметил эксперт.

Он добавил, что над этим уже будут работать украинские дипломаты, хотя США еще не установили полный контроль над страной.

Жмайло напомнил, что с 1991 года Украина фактически находилась в сфере влияния РФ. Он напомнил примеры с 1990-х, 2004–2008 годов, а также 20140го и начала 2022 года, когда международные решения ограничивали оборонные и стратегические возможности Украины.

По его словам, действия США в Венесуэле можно рассматривать как попытку сделать то, что раньше пытался реализовать Кремль по отношению к Украине, однако россиянам это не удалось.

Напомним, американский рейд в Каракасе показал, что Венесуэла стала холодным душем для «многополярного мира» Кремля. Аналитики заявляют, что РФ в очередной раз оказалась ненадежным союзником в критический момент. Подобные ситуации уже случались в Нагорном Карабахе, Сирии и Иране, где Россия фактически не смогла или не захотела вмешаться. В то же время они отмечают, что свержение режима Николаса Мадуро в Венесуэле силами США может стать началом глобального перераспределения сфер влияния.