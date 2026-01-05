Если США захватят Гренландию – НАТО может исчезнуть: Дания бьет тревогу

Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что любая попытка США захватить Гренландию военным путем станет катастрофой для Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я считаю, что к заявлениям американского президента о желании контролировать Гренландию следует относиться серьезно, - сказала Фредериксен в интервью TV2. - Но я также хочу четко дать понять: если США решат напасть на другую страну НАТО, это означает конец альянса и потерю безопасности, которую он обеспечивает с конца Второй мировой войны".

Копенгаген выразил обеспокоенность из-за настойчивых заявлений Дональда Трампа по контролю над Гренландией по соображениям безопасности. Это произошло на фоне операции США в Каракасе, во время которой американские войска задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес.

Трамп давно настаивает на необходимости контролировать Гренландию национальной безопасности. В воскресенье, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, он отметил приблизительные сроки:

"О Гренландии мы поговорим примерно через два месяца. Давайте обсудим это через 20 дней".

Фредериксен резко отреагировала на эти заявления, призвав прекратить угрозы и отметив суверенитет Гренландии, которая является частью Дании и, соответственно, членом НАТО. Европейские лидеры также выразили поддержку Дании и Гренландии, подчеркнув незыблемость международного права.

Ранее сообщалось, что операция администрации Трампа по задержанию Мадуро повлекла за собой серьезную обеспокоенность в Европе. На фоне переговоров о прекращении войны России против Украины возник тревожный вопрос: не станет ли Гренландия следующей целью Вашингтона?