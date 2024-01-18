"Если такой "черный лебедь" к нам прилетит, будет сложно": дипломат прокомментировал заявление Трампа об Украине

Дональд Трамп – 45-й глава США, кандидат в президенты на выборах 2024 года, сделавший скандальное заявление о войне в Украине, сказав, что в случае его победы он "очень быстро" ее завершит, является демагогом и непредсказуемым человеком.

Об этом сказал дипломат, эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий", Александр Хара в эфире телеканала "Эспрессо".

"Трамп по сути есть демагог, его риторика направлена на фанатов. Его сторонники часто говорят: когда Трамп был президентом, то Россия тогда не напала на Украину. Это бред, поскольку у нас война с РФ с 2014 года", – объяснил дипломат.

Александр Хара напомнил, как Трамп пытался решить северокорейскую проблему: встречался с главой КНДР Ким Чен Ином, однако результатов это не дало.

"Да, не было испытаний северокорейских ракетных систем во время каденции Трампа, но не были сданы ядерные боезаряды, также не прекращалась разработка ракетных систем в КНДР. Фактически, Ким Чен Ын сейчас имеет возможность наносить удары по континентальным Соединенным Штатам. То есть то, что говорит Трамп не совсем коррелируется с реальностью", – сказал Александр Хара.

Он отметил, что кандидат в президенты США является непредсказуемым человеком и может стать "черным лебедем" (событие, несущее тяжелые последствия – ред.) для Украины.

"Мы можем ожидать от Трампа и позитивных вещей по Украине, не исключаю такого момента, но вероятность 5%, что, например, он даст сутки украинскому и российскому президентам, а если Путин не пойдет на мир, то тогда Трамп предоставит нам помощь, которая нужна. Я этого не исключаю, но это маловероятно.", – добавил эксперт.

К тому же у Дональда Трампа, по словам дипломата, с Украиной связано много негативных "воспоминаний".

"Он считает, что мы помогали Хиллари Клинтон, с нашей территории было вмешательство на серверы в американские выборы, также после разговора с президентом Зеленским была вызвана процедура импичмента. Кроме того, в окружении Трампа есть люди, негативно относящиеся к Украине. Поэтому, если такой "черный лебедь" к нам прилетит в виде Трампа, это будет сложно", – объяснил Хара.

Напомним, до выборов в США осталось 10 месяцев, поэтому социологи и политологи разжигают дебаты о том, кто получит 270 голосов избирателей, необходимых для того, чтобы занять в Овальном кабинете.

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