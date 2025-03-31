Если Трамп аннексирует Гренландию, он может нацелиться на страну в Европе: что это за государство

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Если Соединенные Штаты успешно аннексируют Гренландию, следующей целью Дональда Трампа может стать Исландия

Об этом пишет британское издание Mirror.

В издании отмечают, что, несмотря на катастрофический визит Дж. Ди Венса на датскую территорию со своей женой, который, казалось, больше отчуждал гренландцев, чем улучшал отношения, администрация Трампа не демонстрирует никаких признаков отступления от своего желания расширить границы США.

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Уже в этом году Трамп выразил желание сделать Канаду 51 штатом Америки. Он также утверждал, что ему следует захватить Гренландию, которая географически классифицируется как часть Северной Америки, но политически принадлежит Дании.

По мнению автора статьи, если Трампу удастся отобрать Гренландию у Дании, которая является союзником НАТО, он может нацелиться на Исландию, страну, расположенную менее чем в 750 милях (1208 км) от восточного края Гренландии.

Профессор Университета Восточного Лондона Джон Стросон предупредил, что «все возможно», когда дело касается геополитических движений Трампа.

«В будущем Исландия может оказаться проблемой, но я подозреваю, что это будет больше в контексте укрепления арктической обороны. Однако, как мы знаем, Дональд Трамп также заинтересован в жизненно важных минералах, и это может быть фактором. С этой администрацией все возможно», — говорит эксперт.

Профессор Стросон предполагает, что Трамп может избежать вторжения в Гренландию, поскольку это может дать Китаю зеленый свет на вторжение на Тайвань.

«Я бы сказал, что прямое нападение на Гренландию маловероятно, поскольку это создаст прецедент, который, возможно, дает китайцам зеленый свет для нападения на Тайвань», — говорит британский аналитик.

Бывший министр юстиции Дэвид Гаук отмечает, что Трамп добрее до бывших врагов, чем нынешних союзников, потому что союзникам Америки на данный момент больше терять, и поэтому их легче эксплуатировать и требовать.

Напомним, новый премьер Гренландии ответил Трампу на предложения о присоединении острова к США.

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