Если Украина проиграет войну: венгерский министр предлагает ЕС разработать еще одну стратегию

В Венгрии заговорили о необходимости "стратегических дебатов" по вступлению Украины в ЕС и финансовой помощи нашей стране.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Евросоюз строил свой курс действий по Украине, исходя из ее вероятной победы в противостоянии российской агрессии, но не предусмотрел альтернативную стратегию на тот случай, если этого не произойдет.

Его заявление перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе цитирует Daily News Hungary.

По словам венгерского министра, ЕС составил курс действий, учитывая, что Украина выиграет войну, что повлечет за собой политические перестановки в Москве, но если этого не произойдет, то "ЕС должен разработать альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе".

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Янош Бока также заявил, что политика ЕС в отношении Украины должна быть сформирована через "рассмотрение вариантов и проведение стратегических дебатов".

"Без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС или о пересмотре многолетней финансовой программы", — отметил он.

Венгерский министр считает, что эти дебаты должны показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины.

Напомним, ранее в правительстве Венгрии призвали ЕС не вступать в переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения Киевом условий для вступления.

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