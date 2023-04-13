Если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань – Моравецкий

Политик видит множество взаимозависимостей между ситуациями в Украине и на Тайване.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил – если Украина потерпит поражение в войне, на следующий же день Китай может решить вторгнуться на Тайвань.

Об этом глава польского правительства сказал во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council 13 апреля, сообщает The Guardian.

"Не дай Бог, если Украина падет, если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", – заявил Моравецкий.

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"Я вижу много связей, много взаимозависимости между ситуацией в Украине и ситуацией на Тайване", – добавил он.

Напомним, армия Китая начала в апреле военные учения вокруг Тайваня, во время которых смоделировала точные удары по "ключевым целям" острова. В тайском Минобороны сообщили о 58 китайских самолетах.

По оценкам МИД Тайваня, военные учения Китая свидетельствуют, что он может готовиться к войне против острова. Отметим, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал армию усилить подготовку к реальным боевым действиям.

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