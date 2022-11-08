Если в США победят республиканцы: Арестович рассказал, прекратится ли помощь Украине

Республиканцы продолжат помогать Украине в случае победы на выборах в США.

Такое мнение высказал советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным.

"Среди республиканцев есть изоляционисты, есть те, кто тяготеет к Трампу. Есть те, кто ненавидит демократов и считают Путина хранителем консервативных ценностей. Но эта группа не представляет большинство. Они не смогут, если что, протолкнуть решение о, например, проигрыше Украины в войне", — сказал Арестович.

Он также добавил, что республиканцы могут выдать решение по лендлизу за свое.

"Они некоторое время подергаются. Им понадобится время на внутреннюю логистику, на то, чтобы взять это большинство, расставить председателей комитетов и др. А потом коллективно выдадут что-то вроде: "Знаете, демократы обещали лендлиз, а мы его реально запустили", — сказал Арестович.

Напомним, США выбирают Конгресс. Эксперты рассказали, как победа республиканцев отразится на военной помощи Украине.

Ранее в американской печати начали появляться статьи с осторожными намеками на возможность переговоров с Россией.

Также США и Россия планируют возобновить переговоры по инспекциям объектов ядерного оружия.

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