"Если в Украину введут войска НАТО": Лукашенко пригрозил "самым опасным" российским оружием

Однако Лукашенко заявил, что РФ не применит ядерное оружие, которое есть в Беларуси, без его согласия.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России нужны гарантии, что установив перемирие, Запад не начнет подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать ВСУ.

Об этом глава РБ заявил 23 октября, передают пропагандистские агентства РФ.

"Если в Украину введут войска НАТО, Россия может достать из складов самое опасное оружие", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что Россия никогда не применит имеющееся в Беларуси ядерное оружие без согласования с руководством республики.

Лукашенко также ответил на вопрос, сожалеет ли, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин о начале "военной операции в Украине".

"Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены (я не просто убежден, я это знаю): Путин твердо считает, что он прав, и мотивирует это", – сказал глава Беларуси.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашено попросился на переговоры Украины с РФ.

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