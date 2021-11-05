"Если вам это нужно — берите": Орбан предложил беженцам коридор в ЕС через Венгрию

"Если вам это нужно — берите": Орбан предложил беженцам коридор в ЕС через Венгрию

В ЕС убеждены, что решение Венгрии о предоставлении убежища нарушает европейское и международное право.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил мигрантам и беженцам открыть коридоры в Европу через его страну, "если Запад этого пожелает".

Об этом 5 ноября сообщило агентство DPA.

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"Если вам это нужно – берите", – сказал Орбан во время интервью.

Премьер-министр Венгрии также отметил, что разные штаммы коронавируса в страну привезли именно мигранты. Однако никаких доказательств этого Орбан не предоставил.

К слову, еще в 2015 году Венгрия построила металлический забор на границе с соседней Сербией на юге, а задержанных в Венгрии беженцев власти выслали обратно в Сербию.

Такие действия Венгрии правозащитники и агенство ООН по делам беженцев назвали незаконными. В ЕС убеждены, что решение Венгрии о предоставлении убежища нарушает европейское и международное право.

Напомним:

Министерство иностранных дел Польши заявило о вторжении неизвестных вооруженных лиц в военной форме через границу с Беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о строительстве заграждения на польско-белорусской границе.

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