"Если вам это нужно — берите": Орбан предложил беженцам коридор в ЕС через Венгрию

В ЕС убеждены, что решение Венгрии о предоставлении убежища нарушает европейское и международное право.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил мигрантам и беженцам открыть коридоры в Европу через его страну, "если Запад этого пожелает".
Об этом 5 ноября сообщило агентство DPA.
"Если вам это нужно – берите", – сказал Орбан во время интервью.
Премьер-министр Венгрии также отметил, что разные штаммы коронавируса в страну привезли именно мигранты. Однако никаких доказательств этого Орбан не предоставил.
К слову, еще в 2015 году Венгрия построила металлический забор на границе с соседней Сербией на юге, а задержанных в Венгрии беженцев власти выслали обратно в Сербию.
Такие действия Венгрии правозащитники и агенство ООН по делам беженцев назвали незаконными. В ЕС убеждены, что решение Венгрии о предоставлении убежища нарушает европейское и международное право.
Напомним: