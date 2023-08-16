Если вдруг – ядерная война: в Финляндии создают крупнейший в ЕС стратегический резерв

В Финляндии начнут создавать самый большой в Европейском Союзе стратегический резерв запасов на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с химическими, биологическими, радиологическими или ядерными угрозами.

Об этом в среду, 16 августа, сообщило Министерство внутренних дел Финляндии.

Защитное оборудование, измерительное оборудование, детекторы, быстрые тесты и, например, лекарства и вакцины, которые будут храниться в этом резерве, предназначены для использования как лицами, первыми реагирующими на чрезвычайную ситуацию, так и гражданским населением.

Список материалов, которые будут храниться в Финляндии, содержит почти сотню отдельных позиций.

Резерв в Финляндии будет доступен этой стране в случае большой аварии на ее территории, но при необходимости процесс поставки в другие страны, в частности Северной и Восточной Европы, может начаться в течение 12 часов после одобрения запроса Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC) в Брюсселе.

Ожидается, что некоторые материалы поступят в резерв уже в начале 2024 года.

Такие же резервы создаются также во Франции, Польше и Хорватии, однако они будут меньше, чем в Финляндии и в них будут хранить либо только средства защиты, либо медицинские материалы.

В начале 2023 года Финляндия получила финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии на создание этого стратегического резерва.

Напомним, Европейский Союз осудил угрозы РФ применить ядерную силу в войне против Украины.

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