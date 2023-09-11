Если выборы в США выиграет Дональд Трамп, или это "сыграет на руку" Путину: мнение Зеленского

Зеленский уверен, что Трамп никогда бы не поддержал Путина.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что Путин ошибается, надеясь на поддержку Дональда Трампа в случае его победы на выборах США.

Такое мнение президент Украины высказал в интервью The Economist.

Зеленский уверен, что Трамп никогда бы не поддержал Путина.

" Это не то, что делают сильные американцы", – коротко прокомментировал глава государства.

Если победу одержит действующий президент США Джо Байден, Зеленский надеется, что он продолжит свой курс на поддержку Украины.

"И он (Зеленский – ред.) надеется, что Евросоюз не только продолжит оказывать помощь, но и начнет в этом году переговоры по процессу вступления Украины. Ожидается, что этот шаг состоится на саммите в декабре", — говорится в сообщении информационного агентства.

"Это поддержит моральный дух в Украине. Это даст энергию людям", – добавил Зеленский.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил риски для Украины после выборов США.

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