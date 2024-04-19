Если завтра война: готовы ли молодые европейцы защищать свои государства – The Economist

Большинство стран Запада давно отказалось от срочной службы в армии, что может стать проблемой в случае масштабной войны в Европе.

На Западе уже много лет была тенденция отказа от срочной службы и уменьшения личного состава в армии. В большинстве европейских стран существует только служба по контракту, ведь после завершения Второй мировой войны этого было вполне достаточно для участия в локальных операциях, таких как в конфликты в Афганистане или Ираке. Но в то же время диктаторские страны, которые все чаще называют "осью зла" — Иран, Северная Корея и Россия, вдвое увеличили свои армии.

Об этом пишет The Economist.

Издание отмечает, что европейские страны испытывают трудности с набором достаточного количества военнослужащих и для этого есть несколько причин. Одна из них – ориентация молодежи на карьеру и нежелание ползать в грязи по окопам. В такой ситуации, когда в мире буквально пахнет третьей мировой войной, европейские государства могут вернуть обязательную срочную службу.

Еще одна сторона той же проблемы – безнадежная конкуренция с частными компаниями, которые могут предложить больший заработок, чем в армии и в несравненно более комфортных условиях.

По данным опроса в 2023 году, уровень безработицы среди молодежи до 24 лет уменьшился до 14,5%, в отличие от 2015 года, когда этот показатель был на уровне 22,4%.

"На таких жестких рынках труда армии трудно конкурировать с частным сектором. Кроме того, сидеть за партой гораздо приятнее, чем ползать по грязи", – говорится в материале.

Но справедливости ради стоит отметить, что в некоторых странах большинство молодежи все же готовы защищать свою родину с оружием в руках. Во Франции это 58%, а в странах, расположенных ближе к России – Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции – этот процент еще больше.

"В либеральных обществах значительные слои населения стали воспринимать службу в армии как чью-то работу. Повторное введение обязательной военной службы для молодежи может быть политически и практически нежизнеспособным по той же причине, что призыв не выполняется: граждане чувствуют себя отчужденными от вооруженных сил", – суммирует издание.

Напомним, возможна ли война РФ с НАТО и на какие страны хочет напасть Путин. На Западе отмечают, что для предотвращения войны между РФ и Альянсом нужно усиливать свою безопасность, а также вооружать Украину.

Читайте также: